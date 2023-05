Aggressione a un arbitro: mascella rotta e lesioni gravissime!

L'aggressione all'arbitro è avvenuta in Australia: il magistrato ha già deciso di tenere in custodia cautelare l'aggressore

Un'aggressione folle ad opera di Adam Abdullah, calciatore dei Greenacre Eagles. L'uomo è stato subito fermato e ora si trova in custodia cautelare. È stata rifiutata la libertà su cauzione, visto che "rappresenta una costante minaccia per tutti i membri della comunità". All'udienza per la custodia cautelare era presente anche la moglie, incinta di cinque mesi, che ha accolto in lacrime il verdetto.