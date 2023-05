Amici, ecco i finalisti: le sorprese e tutto ciò che c’è da sapere sulla finale

Dopo i problemi per i casi di Covid sono stati scelti i nomi dei quattro finalisti della 22esima edizione di Amici

Redazione

E ne rimasero solo quattro. La 22esima edizione di Amici è giunta alla finale e l'appuntamento è già fissato per domenica 14 maggio su Canale 5. I quattro finalisti sono usciti dalla semifinale, registrata non senza qualche problema dopo i tanti casi di Covid che hanno colpito i ragazzi la scorsa settimana. Ad arrivare in finale sono Wax, Isobel, Angelina e Mattia.

Ad aggiudicarsi il primo posto per la finale è stata Isobel, che ha battuto Aaron nella prima sfida che assegnava il posto in finale. La ballerina ha conquistato tutti ballando sulle note di "I'm a slave 4 U" di Britney Spears, mentre per il secondo finalista si è dovuto aspettare qualche minuto in più ed è l'altro ballerino, ovvero Mattia, che ha battuto Wax al termine della seconda manche.

A quel punto c'erano gli altri due posti da assegnare tra Angelina, Wax, Aaron e Maddalena. A giocarsi il terzo posto sono le due ragazze, con Angelina che batte Maddalena e vola in finale insieme a Isobel e Mattia. Resta solo il ballottaggio tra Wax, Aaron e Maddalena per assegnare il quarto posto utile per la finale di domenica.

Aaron canta il suo inedito "Universale", poi è il turno di Maddalena e chiude Wax con "Anni 70". I giudici decidono di eliminare la ballerina e quindi è scontro tra i due cantanti. Aaron si emoziona dedicando "Vuoto a perdere" a una ragazza, Wax invece canta "Partire da te" e con questa esibizione strappa il pass per la finale. Appuntamento, come già detto, fissato a domenica 14 maggio per scoprire il vincitore della 22esima edizione di Amici.