Berlusconi, momenti di tensione a Piazza Duomo: ecco il motivo

In Piazza è arrivata anche una contestatrice che si è presentata con la scritta: "Io non sono a lutto" scatenando la rabbia dei presenti

Redazione

Si sono svolti oggi nel Duomo di Milano i funerali di stato per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, Presidente di Forza Italia e ex numero uno del Milan. Il Cavaliere si è spento lunedì all'età di 86 anni e da quel momento è partita la solita scia di polemiche. Molti lo hanno ricordato incensando i suoi meriti, politici e imprenditoriali. Dall'altra parte invece altrettanti hanno voluto ricordare tutte le faccende giudiziarie e non solo che lo hanno coinvolto.

A far crescere ulteriormente le polemiche la decisione del Governo Meloni di proclamare il lutto cittadino, un qualcosa di riservato a pochissime persone. Per questo motivo quest'oggi in Piazza Duomo una donna ha deciso di presentarsi con una maglia con su scritto "Io non sono a lutto". Le tantissime persone accorse in Piazza per recare l'ultimo saluto a Berlusconi non hanno esitato un secondo ad inveire contro la signora.

Dopo attimi di tensione, la donna accompagnata dalle forze dell'ordine ha spiegato il suo gesto ai cronisti presenti. “Io non sono a lutto perché non condivido il lutto nazionale che non è stato riconosciuto ad alcuni personaggi che hanno dato la vita per la legalità, mentre invece viene riconosciuto ad una persona pregiudicata”.