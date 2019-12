Buongiorno Udine, Buongiorn o Friuli: Arriva il freddo. Le cose da fare in città e dintorni

Arriva una sferzata di aria più fredda sul Friuli, Udine e la Regione: dall’est una ondata di matrice russa lambirò il territorio portando le temperature anche sotto zero in alcune località montane e di pianura. Temperature quindi in diminuzione, specie le massime che da sabato ad almeno giovedì non supereranno gli 8 gradi, comunque nella norma del periodo. Da dopo l’Epifania forse ondata più rigida, ma tendenza da confermare.





LE COSE DA FARE: Il mercatino di Natale a Cividale

Come sempre appuntamento in pieno centro cittadino, dove verranno posizionate le tipiche casette in legno (delle piccole baite). Da segnalare specialità come le frittelle e succo di mela, il classico “vin brulè”, che assieme alle porzioni di fumante polenta contribuiscono a mitigare il freddo dell’inverno incipiente. Al Mercatino di Natale vi daranno il benvenuto gli orsi bianchi con coccole e abbracci, mentre Babbo Natale attenderà nella sua casetta tutti i bambini con le loro letterine.