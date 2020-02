Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Alta pressione e da domenica nuovo rialzo termico

Non c’è proprio segno d’inverno su Udine e la Region e in questo 2020. Anche venerdì alta pressione con temperature appena sotto lo zero in pianura, inversione termica in montagna e massime sui 10 gradi in città. Situazione che permarrà fino a domenica quando correnti umide porteranno un nuovo rialzo termico facendo tornare fuori medie le temperature. Qualche pioggia debole però solo lunedì, mentre martedì foschie ma anche temperature che potrebbero arrivare a toccare anche i 18 gradi, almeno 12 sopra la media.