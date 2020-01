Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Alta pressione, nebbie e niente inverno. Cosa fare in città

L’inverno non si vede all’orizzonte e ricordiamo che stiamo per entrare in Febbraio, l’ultimo mese prima dell’avvio meteorologico della Primavera, il primo marzo. Questo non significa che non si avranno irruzioni fredde, ma più passa il tempo più queste diverranno sempre più episodiche. Per ora e per almeno altri otto giorni almeno sarà l’alta pressione a tenere banco con piccole irruzioni perturbate previste per metà della prossima settimana. Temperature sempre molto miti con zero termico a 3000 metri. Massime sui 10 gradi (in aumento nel fine settimana) e minime anch’esse in aumento.





CIOSA FARE A UDINE il 31 Radio Clandestina al Palamostre

Radio clandestina compie 20 anni. Compie 20 anni lo spettacolo che ha rivelato il talento di antropologo teatrale di Ascanio Celestini. Si riavvolge il nastro di una storia su Roma, le Fosse ardeatine e la Memoria, che inizia con un proclama che dice di 320 persone morte in una rappresaglia nazista. Da qui, il tempo del racconto si srotola a zig zag e ci riporta a fine Ottocento, quando Roma diventa capitale, fotografa la nascita delle borgate, continua con la guerra in Africa, in Spagna, le leggi razziali del ‘38, fino al bombardamento di San Lorenzo e l’8 settembre.