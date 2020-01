Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Alta pressione scottante. Cisa fare in città

Altra pressione che non vuole cedere, con solo qualche nube alta e stratificata su Udine e il Friuli. temperature sempre sopra media, con minime che si continuano ad attestare sui 0 gradi e massime intorno ai 9. Nebbie e foschie sulla bassa e nei fondovalle in montagna. Forse una perturbazione è attesa per sabato, ma conferme solo nei prossimi giorni. Poi, sempre da confermare, possibile irruzione più fredda dal nord Europa.





COSA FARE A UDINE E DINTORNI “Leonardo da Vinci e le arti nuove” in mostra a Palmanova

A Palmanova arriva la spettacolare mostra “Leonardo da Vinci e le arti nuove. Arti civili e militari nel Rinascimento”, visitabile dal 23 novembre al 1 amrzo 2020 presso la Polveriera Napoleonica. Saranno esposti 20 modelli, riprodotti dai disegni originali di Leonardo da Vinci: macchine volanti ed elevatori, macchine da guerra e strumenti innovativi di lavoro, tra i quali anche la “Grande Ala” con i suoi 5 metri di apertura e la “libellula meccanica”.