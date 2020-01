Buongiorno Udine, buongiorno Friuli: Ancora alta pressione. A teatro in arrivo il Rigoletto

Torna l’alta pressione su Udine e la Regione con venti più miti in quota che creeranno inversione termica specie nei fondo valle con lo zero a 2500 metri circa.

In città ci si attende una settimana con sole e temperature in lieve calo con minime sotto zero di un paio di gradi al massimo in pianura e massime sugli 8/9 gradi. Da sabato forse nuove pioggie, poi ai primi di febbraio alcuni modelli indicano la possibilità di un avvento freddo.





COSA FAREA UDINE In arrivo il Rigoletto al Giovanni da Udine

Il “Rigoletto”, capolavoro fra i più celebri di Giuseppe Verdi, approda sul palcoscenico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Lo spettacolo, nel nuovo allestimento prodotto da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Azienda Teatro del Giglio vedrà la regia di Fabio Sparvoli e la presenza di qualificati cantanti solisti. A dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana e il Coro Lirico di Modena sarà David Crescenzi. I tre atti sono tratti dal libretto di Francesco Maria Piave dal dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo. Maggiori informazioni sull’opera sono disponibili sul sito del teatro.