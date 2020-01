Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: ancora clima fuori norma. Le cose da fare

Clima ancora fuori norma per la stagione. Su Udine e il Friuli l’alta pressione continua a tenere banco e non si intravedono cambiamento se non forse dalla terza decade, ma anche questi sono tutti da verificare. Per adesso si registrano solo temperature alte per il mese di gennaio (sabato a Udine toccati i 15 gradi), con le massime che si attesteranno sui 10 gradi (sei sopra media) e le minime sui zero gradi (anche qui sei sopra media). In montagna inversione termica con lo zero che supera i 200 mt.





LE COSEA DA FARE IN CITTA’ Esposizione presso il Museo del Duomo

Il Museo del Duomo-Cattedrale di Udine ospita dal 6 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 la mostra “La donazione Renzo Tubaro”. Questa donazione arricchisce il patrimonio museale e testimonia le vicende artistiche e l’opera di uno dei maestri del Novecento friulano, scomparso nel 2002. L’artista, nelle sue diverse attività, è stato anche autore di diverse opere di pittura ad affresco nelle chiese friulane.