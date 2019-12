Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Ancora piggia domenica, poi più freddo. A Cividale il mercatino

Pioggia ancora domenica almeno fino alla tarda mattinata. Poi venti da nord nordest che abbasseranno le temperature, riportando le minime intorno allo zero. In montagna scenderà anche lo zero termico sui 1400 mt. Da lunedì tempo più stabile e freddo al mattino, mentre le massime dovrebbero aggirarsi sui 9 gradi. Dal 29 possibile avvento artico da confermare.





LE COSE DA FARE A UDINBE E DINTORNI Mercatino di Natale a Cividale

Come sempre appuntamento in pieno centro cittadino, dove verranno posizionate le tipiche casette in legno (delle piccole baite). Da segnalare specialità come le frittelle e succo di mela, il classico “vin brulè”, che assieme alle porzioni di fumante polenta contribuiscono a mitigare il freddo dell’inverno incipiente. Al Mercatino di Natale vi daranno il benvenuto gli orsi bianchi con coccole e abbracci, mentre Babbo Natale attenderà nella sua casetta tutti i bambini con le loro letterine.