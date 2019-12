Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Ancora pioggia fino a domenica. Le cose da fare

Pioggia anche intensa in alcune zone e in alcune ore su Udine e il Friuli da giovedì fino a sabato o domenica mattina. temperature stabili e sopra la media, soprattutto le minime che non scenderanno sotto i 9 gradi.





LE COSE DA FARE IN CITTA’ E DINTORNI

“A Christmas Carol” una rilettura del noto racconto di Charles Dickens con musiche di Alan Menken, liriche di Lynn Ahrens, libretto di Mike Ockrent e Lynn Ahrens, coreografie originali di Susan Stroman, regia originale di Mike Ockrent, versione italiana di Gianfranco Vergoni, direzione musicale di Gabriele De Guglielmo, con Roberto Ciufoli nel ruolo di Scrooge, regia e coreografie di Fabrizio Angelini, scene di Gabriele Moreschi, costumi di Marcella Zappatore. Nello spettacolo il personaggio di Ebenezer Scrooge può essere facilmente ricondotto ad una certa tendenza del mondo di oggi: quella dell’indifferenza, dell’intolleranza, dell’essere asociali, pur nell’epoca dei social.Ecco dunque che il monito del defunto amico Marley dovrebbe essere per tutti noi un’esortazione a riflettere e a guardare maggiormente agli altri, per cambiare in meglio le nostre vite. Produzione: Tsa Teatro Stabile d’Abruzzo / Compagnia dell’Alba. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato.