Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: ancora temperature fuori norma. Le cose da fare in città

Temperature non di certo invernali in questo gennaio a Udine e in Regione dove l’inversione termica è una costante nei fondovalle montani dove lo zero termico si aggiusta sui 2500 metri. Non male, si fa per dire. Escursione termica in pianura, invece, dove le minime sfiorano lo zero (appena sotto in qualche località) e si attestano sui 10 gradi a metà giornata. Almeno 6 gradi fuori norma e nei prossimi giorni la situazione non cambierà se non per infiltrazioni umide con qualche debole pioggia sabato e la prossima settimana, ma anche in questo caso poca cosa. Cambiamenti? per ora nessun modello prevede cambiamenti drastici, anzi i giorni della merla potrebbero essere ricordati tra i più caldi degli ultimi anni.





COSA FARE IN CITTA’ Stagione 2019/2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Nella locanda di Castel del Frate, i giovani albergatori Mollie e Giles Ralston affrontano una drammatica avventura assieme a cinque eccentrici clienti. Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere, mentre un efferato omicidio compiuto a Londra pare stranamente collegato con quanto avviene nel vecchio edificio di campagna… Dalla regina incontrastata del giallo, una miscela perfetta di suspense, thriller e comicità.