Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: attenzione alla nebbia. le cose da fare in città

Sarà la nebbia la compagna del Friuli e Udine nei prossimi giorni. Con le temperature autunnali (sopra zero di almeno ¾ gradi le minime e sui 10/12 gradi le massime) è inevitabile che con l’aria umida e l’escursione termica si formino foschie e nebbie anche fitte in alcune zone. Non ci sono altre novità in un ambito di alta pressione ad oltranza.

L’inverno? I modelli americani ed europei iniziano a parlare di una irruzione fredda tra l’8 e il 9 febbraio, ma serve attendere conferma e , inoltre, non è dato conoscere la durata e la direttrice della goccia artica per adesso.





COSA FARE IN CITTA’ Artigianato e antiquariato a Udine

Torna il mercatino di artigianato e di cose vecchie prese dalla “soffitta della nonna” ogni primo week-end del mese dal mattino fino al tramonto presso il Terminal Nord in viale Tricesimo. Un appuntamento per gli appassionati e i semplici curiosi.