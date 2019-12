Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Capodanno freddo, le cose da fare ion città

Ancora sbuffi di aria fredda dall’est lambiranno la regione e Udine con temperature minime ancora sotto zero anche se non oltre ½ gradi. Farà più freddo ovviamente in montagna con inversione termica notevole. Nei prossimi giorni lieve rialzo delle temperature senza grosse novità e senza perturbazioni. Dall’Epifania nuova ondata fredda questa volta più intensa. Poi dal 10 possibile gelo, ma tendenza da verificare.





LE COSE DA FARE A UDINE A CAPODANNO

Il Teatro Nuovo di Udine festeggia la conclusione del 2019 con un grande e oramai tradizionale concerto che vede protagonista l’applauditissima orchestra Strauss Festival Orchester Wien, quest’anno diretta dal maestro Peter Guth. Ad emozionale il pubblico, sul palco il soprano Ethel Merhaut ed il tenore Franz Gürtelschmied. Le musiche sono quelle spumeggianti di Johann Strauss, Joseph Lanner, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer e Franz Lehár e Emmerich Kálmán. Maggiori informazioni sul concerto (fuori abbonamento) sono disponibili sul sito del teatro.