Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Da mercoledì aria più fredda. Cosa fare in città

L’inverno non arriva e forse non arriverà. Da mercoledì però una discesa di aria dal Nord Europa lambirà la regione e le temperature si abbasseranno con le minime in pianura appena sotto lo zero e le massime sugli otto gradi. Giovedì sarà la giornata più fredda con vento sostenuto da nord, mentre da venerdì l’alta pressione e il cambio di circolazione dell’aria tornerà a far aumentare le temperature e l’umidità. L’inverno quindi ancora non si vede.





COSA FARE A UDINE Stagione 2019/2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dal 7 febbraio

Tentare il colpo del secolo al Banco dei Pegni richiede una accurata pianificazione, la creazione di una banda affiatata e una approfondita conoscenza delle planimetrie… Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati ci faranno rituffare nell’Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra, morsa dalla fame e dalla miseria ma non priva di fantasia, vitalità e capacità di sorridere.