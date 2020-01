Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: di nuovo alta pressione. Il teatro al San Giorgio

Dopo la debole perturbazione che ha portato finalmente un po’ di pioggia su Udine e la regione (poca), ecco di nuovo l’alta pressione a dominare il quadro meteo. Per domenica qualche nube, ma il sole tornerà a fare da padrone per i prossimi giorni, tranne qualche velatura. Per l’inverno serve attendere, sempre che arrivi, intanto in settimana previsto una lieve diminuzione dei valori minimi e massimi.





COSA FARE IN CITTA’

Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo, guidato dalla voce della grande scienziata Margherita Hack.Un viaggio fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle. Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato: assieme alle professoresse Bussola e Calamita, mettono finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale. Una straordinaria invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra.