Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Domenica con qualche nuvola, lunedì peggiora

Una debole perturbazione sta per interessare Udine e la regione a c causa di infiltrazioni umide e atlantiche che produrranno un aumento della temperatura che tornerà ampiamente sopra media. Domenica solo nuvole alte in peggioramento però nella serata, quando possono iniziare deboli piogge sparse più possibili ad est. Lunedì molto nuvoloso su tutto la regione con pioggia debole specie al mattino anche se localizzata. Dal pomeriggio miglioramento poi alta pressione, ma con temperature sempre sopra media.