Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Epifania con un po’ di freddo. Le cose da fare

Alta pressione continua sull’Italia e sul Friuli. A Udine qualche nube alta, ma per ancora dieci giorni almeno il sistema altopressorio terrà compagnia. Per quanto riguarda le temperature picca irruzione fredda dall’Epifania con minime appena sotto lo zero e massime sugli 8 gradi. Poi da mercoledì nuovo rialzo di due, tre gradi. Forse qualche cambiamento solo dalla seconda decade.





LE COSE DA FARE Pignarul a Tarcento

La 92^ Epifania Tarcentina (dal 1928) si svolge il 4, 5, 6 gernnaio 2020 a Tarcento (UD), in cui troverete: Rievocazione Storica, Pignarul Grant, Palio e tanto altro ancora.