Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Freddo in città, Capodanno in piazza con musica

Udine e la Regione interessate da un’irruzione di aria fredda dall’est. Temperature minime fino a martedì ben sotto lo zero in pianura e soprattutto in montagna. Massime che non supereranno i 6/7 gradi. Poi lento aumento delle temperature dal primo gennaio, forse nuova irruzione gelida intorno al 9/10 del mese, ma tendenza da confermare.





IL CAPODANNO A UDINE

Una notte di musica e magia da vivere tutti insieme in piazza per aspettare e brindare al Nuovo Anno. Per il programma dettagliato dell’evento consultare il sito del Comune.