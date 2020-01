Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Il freddo da domenica, le cose da fare in città

Correnti mite in quota e più freddo la notte nelle valli e in pianura con temperature intorno allo zero. Massime sui 10 gradi e sereno per l’alta pressione che lambisce Udine e la regione. Da domenica irruzione di aria decisamente più fredda e temperature in calo di 3-4 gradi sia nelle minime sia nelle massime. Forse irruzione più gelida dall’11, ma tutto da verificare a causa dell’incertezza sulla compattazione del vortice polare.





LE COSE DA FARE A UDINE E DINTORNI

Il Museo del Duomo-Cattedrale di Udine ospita dal 6 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 la mostra “La donazione Renzo Tubaro”. Questa donazione arricchisce il patrimonio museale e testimonia le vicende artistiche e l’opera di uno dei maestri del Novecento friulano, scomparso nel 2002. L’artista, nelle sue diverse attività, è stato anche autore di diverse opere di pittura ad affresco nelle chiese friulane.