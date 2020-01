Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Il generale inverno non arriva. Le cose da fare in città

Il genarle Inverno anche quest’anno potrebbe guardare altrove. Il surriscaldamento globale sta cambiando non poco il clima anche alle nostre latitudini e sul Friuli e Udine anche per i prossimi giorni c’è da attendersi la solita alta pressione che potrebbe durare ancora un bel po’, con temperature sullo zero di notte e anche sui 10 gradi di giorno. Solo tra l’Epifania e mercoledì una sbuffata fredda da est porterà una diminuzione di qualche grado sia le minime sia le massime, ma nulla di che poi rimonta dell’anticiclone africano almeno fi o al,’undici quando potrebbe cambiare qualcosa, ma serve attendere sotto le 150 ore per avere conferme.





LE COSE DA FARE Niccolò Fabi torna in tour al Giovanni da Udine

«Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio» … con queste parole Niccolò Fabi ha svelato, direttamente sui suoi profili social, il suo ritorno live nei teatri italiani, a partire dal 1 dicembre 2019.

Le date:

27 novembre Cascina, La Città del Teatro – DATA ZERO

1 dicembre Ravenna, Teatro Dante Alighieri

2 dicembre Milano, Teatro degli Arcimboldi

8 dicembre Pescara, Teatro Massimo

10 dicembre Cosenza, Teatro Rendano

12 dicembre Catania, Teatro Metropolitan

13 dicembre Palermo, Teatro Golden

19 dicembre Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

20 e 21 dicembre Vicenza, Teatro Comunale di Vicenza

7 gennaio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

8 gennaio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

10 gennaio Bologna, Teatro Europauditorium

11 gennaio Firenze Teatro Verdi

12 gennaio Torino, Teatro Colosseo

13 gennaio Genova, Teatro Politeama Genovese

19 e 20 gennaio Roma, Auditorium Parco della Musica

21 gennaio Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio Bari, Teatro Team

24 gennaio Ancona, Teatro Le Muse

25 gennaio Assisi, Teatro Lyrick

29 gennaio Bergamo, Teatro Creberg

30 gennaio Parma, Teatro Regio