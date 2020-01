Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Inverno ancora lontano. Le cose da fare

Inverno ancora lontano stando ai modelli proposti. Le temperature a Udine e in Friuli sono ancora sopra la media del periodo a causa della continua alta pressione e dei venti caldi in quota che bloccano sia le perturbazioni atlantiche (non piove dal 21 dicembre) sia il freddo dall’est. Per adesso non sembrano esserci cambiamenti con le minime che toccheranno lo zero, mentre le massime si aggireranno sui 10 gradi e forse toccheranno punte di 12 in alcune zone, ben 6 gradi sopra media. Forse un’ondata potrebbe arrivare a fine seconda decade, ma tutto è da verificare.





LE COSE DA FARE A UDINE E DINTORNI: Stagione 2019/2020 all’Auditorium di San Daniele del Friuli

In scena lo spettacolo “Hermanos”

Questa è una storia di integrazione sociale e d’amore, un amore che distrugge e consuma. È la storia di due giovani emigranti che tra loro si chiamano fratelli, non perché siano consanguinei, ma perché sono entrambi orfani, orfani di una terra che era anche la loro madre…