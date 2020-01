Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Inverno latente, le cose da fare in città

Alta pressione continua sul Friuli e su Udine almeno fino alla fine della seconda decade di gennaio. In quota lo zero termico supererà 200 mt, nei bassi straccio forte escursione con minime sullo zero o appena sotto e massime che toccheranno anche i 10 gradi almeno fino a sabato. Una irruzione fredda, la prima vera della stagione, forse e ribadiamo forse, è prevista per fine seconda decade, dipende tutto dal vortice polare che gira a mille, ma non si spacca.





LE COSE DA FAREA UDINE E DINTORNI Mostra fotografica di Eva Tibalt che raccoglie 19 scatti del viaggio fotografico realizzato in Cambogia nel marzo 2015.

Molte foto sono ritratti di bambini nella loro quotidianità, scatti spontanei e mai in posa, scatti che nascono naturali da quel contatto umano con una realtà che mi ha particolarmente colpita, l’unico tipo di contatto – quello umano – che può regalare scatti autentici.Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 18 incontro in Ludoteca con l’autrice.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della Ludoteca.