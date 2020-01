Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Lieve calo delle temperature. Le cose da fare

Lieve calo delle temperature sul Friuli e a Udine, con minime appena sotto lo zero e massime sui 6/7 gradi almeno fino mercoledì. Poi nuovo aumento nei valori massimi specialmente con l’alta pressione che non vuole cedere terreno almeno fino a metà mese. Poi rischio di continua unità senza irruzioni artiche particolari e soprattutto col proseguito della mancanza di perturbazioni.





LE COSE DA FARE UDFINE E DINTORNI: A Cividale rievocazione imperdibile

Il 6 gennaio in un contesto di grande solennità, si celebra nel Duomo di Cividale la Messa dello Spadone. Il Diacono si presenta, tra il fasto delle dignità capitolari, con l’elmo piumato in testa, la spada sguainata nella destra e nella sinistra un prezioso Evangeliario del XII sec., dalle valve sbalzate e dorate. La cerimonia ricorda l’investitura che un tempo il Patriarca riceveva dalle mani dell’ Imperatore, quale signore feudale di tutta la regione. La spada, con la quale il Dacono saluta con gesti antichi autorità e popolo, è ancora quella originale offerta dai cividalesi al Patriarca Marquardo von Randeck, in occasione del suo ingresso a Cividale.