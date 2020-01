Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Meteo stabile; le cose da fare, arriva Full Monthy

Solo qualche nube sul Friuli e Udine nella giornata dio venerdì caratterizzata sempre dalla presenza dell’alta pressione che terrà compagnia a quanto pare anche per tutta la prossima settimana. Un cambiamento forse a fine seconda decade, ma è prematuro parlarne, con il freddo artico che non è detto arrivi. temperature quindi stabili con minime sullo zero e massime sui 9 gradi mentre per il weekend col sole le punte potrebbero arrivare a 12/3 gradi, quasi record per il periodo.





LE COSE DA RAE IN CITTA’

“The full monty” al Teatro Nuovo di Udine

“The full monty”, il travolgente Musical di Terrence McNally e David Yazbeck approda al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con un grande cast e orchestra, per l’adattamento italiano e regia di Massimo Romeo Piparo. Protagonisti d’eccellenza saranno Luca Ward e Paolo Conticini che, con Gianni Fantoni, Jomis Bascir e Nicolas Vaporidis daranno “corpo” e anima ai disoccupati più intraprendenti della Storia del Musical. Produzione di Peep Arrow Entertainment. Una bellissima storia di riscatto sociale che saprà travolgere e far divertire il pubblico in sala. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del teatro.