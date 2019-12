Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Natale con il sole, da domenica più freddo

Natale e tutta la settimana col sole a Udine e in Regione. Temperature minime sui 2 gradi e massime sui 10. Poi da domenica 29 (da confermare) possibile irruzione fredda dall’artico con diminuzione delle temperature.





LE COSE DA FARE A UDINE

Priscilla – La Regina del Deserto

di Stephan Elliott e Allan Scott

Regia di Simon Phillips

Regia italiana di Matteo Gastaldo

Direzione musicale di Fabio Serri

Una Produzione All Entertainment

A grande richiesta “Priscilla La Regina del Deserto” il musical dei record!

Tratto dall’omonimo film cult ” Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto” – vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes – Priscilla è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato! Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 25 strepitosi successi internazionali, tra cui “I Will Survive”; “Finally”; “It’s Raining Men” e “Go West”.

Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo di tutti i tempi, visto da più di 6 milioni di spettatori.

Priscilla Un Musical di successo anche in Italia con 350.000 spettatori.

“Vedere Priscilla, la regina del deserto è come tornare arricchiti da un viaggio. Nessuno spettacolo più di Priscilla ci fa riflettere oggi sulle maschere che siamo costretti ad indossare per vivere. Ma non hai il tempo di intristirti perché di colpo Gloria Gaynor riprende a cantare, e cominci così a battere le mani, a commuoverti e a ridere in una catarsi leggera che ti riempe il cuore. E’ la magia del musical. E Priscilla è un grande musical.” Vanity Fair

“Un’apoteosi di costumi e colori. Ecco lo show che ha sedotto il mondo. Sale la febbre di Priscilla.” Oggi

“Il divertimento è assicurato, tra un tripudio di piume, parrucche e hit anni 70-80: la trasgressione c’è, ma è in formato famiglia.” La Gazzetta dello Sport

Le date:

6 e 7 dicembre Reggio Calabria, Palacalafiore – Annullati

dal 12 al 15 dicembre Roma, Teatro Brancaccio

28 dicembre Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

31 dicembre Brescia, Gran Teatro Morato

dal 23 al 26 gennaio Genova, Politeama Genovese

dal 29 gennaio al 2 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

Capodanno a Brescia con Priscilla – la Regina del Deserto: una notte magica col musical dei record.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna al Gran Teatro Morato di Brescia l’appuntamento che si presta a diventare una splendida tradizione: la notte di Capodanno a teatro, quest’anno con uno spettacolo d’eccezione. A grande richiesta infatti è stato annunciato l’attesissimo show di San Silvestro: sul palco la scintillante compagnia di “Priscilla – La Regina del Deserto”, il musical dei record.

L’ultima notte del 2019 non si ferma qui. Il calore del Gran Teatro Morato sarà ancor più speciale per tutti gli ospiti con una fantasia di dolci offerta e il tradizionale brindisi di mezzanotte per festeggiare l’anno in arrivo. La festa continua anche dopo lo show, con animazioni e sorprese da non perdere, in pieno stile Gran Teatro Morato.