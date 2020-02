Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: nebbie, da mercoledì aria più fresca. Le cose da fare in città

Molti parlano di irruzione gelida da metà settimana. calma, il Friuli e Udine verranno lambiti da venti da nord che spazzeranno certamente via l’umidità (almeno fino al fine settimana), ma per parlare di gelo ce ne vuole. Temperature che fino a martedì saranno decisamente fuori norma sia nelle minime (6 gradi in pianura) sia nelle massime (anche 13 gradi martedì in alcune zone) in un contesto di alta pressione caratterizzata da nebbie anche fitte localmente. Poi come detto irruzione fresca in regione che riporterà le temperature nella norma del periodo o appena sopra. Di certo non il gelo.





COSA FARE IN CITTA’

Da Sabato 7 Dicembre 2019 a Domenica 1 Marzo 2020, presso la Casa Combatti Cavazzini di Udine sarà esposta la mostra “Calligaro. Il linguaggio visivo come avventura”. Pittore e scrittore, Calligaro ha individuato nella pittura il suo linguaggio privilegiato, unendovi l’attività di illustratore e fumettista che ha accompagnato tutto il suo percorso professionale.