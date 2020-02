Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: nubi basse, nebbia, nessun cambiamento meteo. Che fare in città

Su Udine e la Regione weekend con nubi basse e tanta nebbia specie nella bassa pianura, ma in intensificazione anche in altre zone almeno fino a martedì. Colpa dell’alta pressione e delle anomalie termiche (zero termico a 3000 metri, come a giugno). Per la settimana a venire è prevista una irruzione fredda, ma il coinvolgimento del Friuli per ora è tutto da verificare. per adesso si conferma la tendenza di temperature ancora sopra norma.





COSA FARE A UDINE

Buonasera! Siete pronti ad ascoltare la storia del principe Mezzanotte? Dovrete essere molto coraggiosi perché è una storia divertente, ma anche un po’ paurosa. C’è una volta un principe, dico c’è perché mica è morto poveretto, insomma c’è una volta un principe, nato a mezzanotte e che ama il buio e le stelle che nella notte brillano con tutta la loro bellezza. Nelle fiabe quando c’è un principe c’è spesso una strega terribile che fa incantesimi e costringe a vivere rinchiusi… in questa storia si chiama Valeriana e obbliga Mezzanotte a vivere rimpicciolito, con tutto il suo castello, in un comò. Non ci resta che entrare se vogliamo sapere chi scioglierà la maledizione.