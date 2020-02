Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Nubi e temperature fuori media. Le cose da fare in città

Ancora alta pressione su Udine e il Friuli con la nebbia che sarà presente in molte zone. temperature molto sopra media, specie le minime che domenica toccheranno anche i 6 gradi.

Una irruzione più fresca a metà settimana, con le minime che torneranno nella norma (-3 circa in pianura) e massime comunque stabili sugli 8/9 gradi. Poi ulteriore aumento e qualche perturbazione per la fine della prima decade di febbraio, ma tutto ancora da confermare.





COSA FARE A UDINE Antiquariato e collezionismo in Piazza XX Settembre

Ogni prima domenica del mese, ad esclusione di gennaio, luglio e agosto, a Udine saranno presenti oltre 60 espositori con oggetti d’antiquariato e collezionismo per tutti gli appassionati e semplici curiosi. Appuntamento in Piazza XX Settembre.