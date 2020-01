Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: nubi e temperature fuori media; le cose da fare in città

Nubi ma senza pioggia domenica su udine e la regione, mentre martedì è prevista una nuova perturbazione lievemente più intensa. Ma intanto permane l’anomalia termica con le minime sopra lo zero e le massime che nei prossimi giorni saliranno toccando in settimana in alcune zone anche i 13 gradi. Per adesso non ci sono conferme definitive di un ritorno l’inverno, anche se il modello NASA offre qualche possibilità di irruzioni gelide dalla fine della prima decade di febbraio. Restate connessi per gli aggiornamenti. Attenzione invece alle nebbie specie sulla bassa pianura.





COSA FARE A UDINE Stagione 2019/2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Che grigiore la tecnologia senza la fantasia… ma che esplosione di emozioni quando la fantasia si appropria della tecnologia per esplorare i suoni, l’energia e le emozioni dei colori! In Colors, recentissima produzione di TPO, la compagnia italiana nota internazionalmente per i suoi spettacoli hi tech, tre danzatrici dipingono con il loro corpo, grazie al digital design, un mondo di oggetti animati, giocano con i sogni propri e del pubblico, trasformano i pensieri in immagini.