Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Nuvoloso il 27, poi freddo. Le cose da fare in città

Nuvole senza minaccia di pioggia su Udine e la Regione previste per il 27 dicembre. Poi arriva una ondata di freddo che lambirà il Friuli sono parzialmente, ma abbasserà le temperature facendole tornare quasi nella norma del periodo. Sotto zero la notta con punte in pianura fino a -2, massime sugli 8 gradi C. Questa situazione dovrebbe durare almeno fino a dopo Capodanno.





LE COSE DA FARE A UDINE E DINTORNI

All’interno di “Natale a Udine 2019”, Teatro Sosta Urbana propone per sabato 28 dicembre una giornata di workshop e spettacoli gratuiti per adulti e bambini. La giornata inizierà alle 15.00 con il “Laboratorio Gestalt Filosofico” di Annamaria Lo Monaco sull’arte di rendersi in-felici, ospitato dalla Libreria Friuli. A seguire, la performance di teatro e musica “Happy”, di e con Mark Kevin Barltrop, in doppia replica alle 17.30 e alle 18.30 in Largo dei Pecile. La partecipazione agli eventi è gratuita, è consigliata la prenotazione al laboratorio.