Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Più freddo, le cose da fare in città

Arisa più fredda lambisce la regione e Udine con le temperature minime che almeno fino a giovedì saranno di almeno un grado sotto lo zero. Massime in questo periodo dai 7 gradi martedì fino ai 9 di giovedì, poi nuovo piccolo rialzo termico sempre in un campo di alta pressione. Il vortice polare viaggia a 400 kmh, ma per ora non sembra sfaldarsi, così lambirà come al solito gli USA e il Canada mentre per l’ìEuropa pare debba permanere una situazione statica con temperature sopra media. Questo almeno fino a fine seconda decade quando forse è possibile un cambiamento, tutto da verificare.





LE COSE DA FARE A UDINE E DINTORNI: Il Presepe di Corgnolo fino al 19

Il presepe di Corgnolo è allestito in via Cavour nei pressi della Chiesa Parrocchiale dell’antico borgo di Corgnolo, a soli 2 chilometri dall’uscita autostradale di Porpetto -San Giorgio di Nogaro.Il presepe di Corgnolo è uno tra i più grandi presepi d’Europa e si estende per circa 15.000 mq. Il Presepe ospita molti animali vivi come oche, anatre, galline, pecore, asini, capre e maiali, ed è popolato da circa 300 statue tutte a grandezza naturale; i costumi sono confezionati interamente a mano dalle donne del paese e variano di anno in anno.