Fino a sabato Udine e la Regione saranno interessate dall’irruzione e di aria più fresca e secca. Temperature che scendono, ma non sono da considerarsi certamente gelide. In pianura gelate notturne con temperature appena sotto zero, m massime sui 9 gradi. Nessun inverno come qualche sito titola. Da domenica nuova aria umida e nuovo importante rialzo termico.