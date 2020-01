Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: qualche debole pioggia in arrivo. Le cose da fare in città

Solo deboli piogge sul Friuli e Udine tra sabato e domenica a causa di infiltrazioni umide che innalzeranno ulteriormente le temperature (specie le minime) e si protrarranno anche nei prossimi giorni. Anomalie termiche che sono da record per il mese di gennaio, che definirsi mite è poco visto che di media in città si dovrebbero registrare almeno 5 gradi in meno in entrambe le punte. Pe rio freddo ancora molte incertezze sui modelli, forse qualche cambiamento solo a cavallo del cambio di prima decade di febbraio.





I sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori. Alcune date sono suscettibili di modifiche: scopri il calendario aggiornato nel sito ufficiale di Campagna Amica.