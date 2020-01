Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: qualche nube, a Cividale “In nome del padre”

Solo qualche nube alta a stratificata su Udine e il Friuli per mercoledì 15 gennaio. L’alta pressione non molla centimetri e solo sabato sono previste piogge, anche se la quantità eta localizzazione sono tutte da verificare. Un passaggio temporaneo visto che i modelli più significativi prevedono un nuovo rialzo pretorio da domenica. Forse qualche cambiamento dal 24, ma il lasso di tempo indice alla cautela. per ora quindi niente inverno e montagne desolatamente spoglie da neve con temperature ancora sopra media. In città 0 gradi circa come minima e massima sui 9/10 gradi.





LE COSE DA FARE A UDINE E DINTORNI Stagione 2019/2020 al Teatro Adelaide Ristori

“In nome del padre”

Mario Perrotta, accompagnato nella drammaturgia dall’illuminante supporto psicanalitico di Massimo Recalcati, veste i panni del padre nel primo capitolo di una nuova trilogia dedicata alla famiglia. Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un solo attore tre padri, diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. A distinguerli gli abiti, il dialetto o l’inflessione, i corpi ora mesti, ora grassi, ora tirati e severi.