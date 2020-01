Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Sabato finalmente la pioggia. Cosa fare nel weekend

Finalmente sabato arriverà una perturbazione che toccherà anche il Friuli e Udine. Dopo quasi un mese di siccità ecco dunque la pioggia che pulirà almeno in parte l’aria. Non sarà una perturbazione intensa, per gli orari dellepioggie vi richiamiamo ai prossimi aggiornamenti, ad oggi sono previste deboli e partire dal primo mattino, in lieve intensificazione durante la giornata mentre dal pomeriggio schiarite con il ritorno dell’alta pressione. Poi la prossima settimana un fronte freddo dovrebbe far abbassare le temperature che nel week end rimarranno ben sopra la media del periodo.





COSA FARE A UDINE E DINTORNI

I sapori e i profumi della campagna arrivano in città con i Mercati di Campagna Amica, iniziativa di Coldiretti che dà la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente dagli agricoltori. Alcune date sono suscettibili di modifiche: scopri il calendario aggiornato nel sito ufficiale di Campagna Amica.