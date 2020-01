Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Sabato la pioggia. Per il freddo…Le cose da fare in città

Sabato 18 a praticamente sin mese di distanza dalle ultime precipitazioni su Udine e il Friuli è attesa una perturbazione che porterà deboli piogge (al massimo moderate su alcune zone). Finalmente l’aria verrà parzialmente pulita dopo tanti giorni di alta pressione. In città l’inizio delle precipitazioni è previsto per la tarda mattinata. Nessun tipo di allarme, ribadiamo che è solo una piccola perturbazione con l’azzorriano che riprende la scena già da domenica.

Il freddo invernale si fa invece ancora attendere. Le ultime carte confermano una breve irruzione artica tra martedì e mercoledì della prossima settimana, ma essendo conta parecchie ore di distanza serve pazientare per conferme. Intanto fino ad allora temperature ampiamente sopra media con minime sui ¾ gradi in pianura e massime sui 10 sabato, in lieve aumento da domenica.





LE COSE DA FARE A UDINE Stagione 2019/2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il grande balletto

Amore e morte, vendetta e perdono, luce e tenebre. Dal 1841, anno in cui debuttò all’Académie Royale de Musique di Parigi, innumerevoli sono state le rappresentazioni di questo straordinario balletto dagli infiniti contrasti, considerato una delle più fulgide espressioni del repertorio romantico. Bastano le prime vivaci movenze delle colorate danze popolari, bastano i primi teneri pas de deux, ed ecco rinascere la favola della dolcissima Giselle, ingannata dal Conte Albrecht e sopraffatta dal dolore per la perdita dell’Amore.