Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: settimana di piogge. Le cose da fare in città

Settimana con temperature sopra media a Udine e in regione, mia con più perturbazioni che si faranno sentire. Già martedì lievi piogge in intensificazione durante la settimana.





Elena Radonicich in “L’onore perduto di Katharina Blum”

L’irreprensibile e prüde segretaria Katharina Blum incontra ad un ballo di carnevale Ludwig Götten, un piccolo criminale, sospetto terrorista. Trascorre la notte con lui e l’indomani, non del tutto consapevole della situazione, ne facilita la fuga. Katharina viene brutalmente interrogata dalla polizia con la quale collabora solo in parte. Da lì in poi inizierà il suo calvario, frutto della becera e cattiva stampa. Lo spettacolo vuole proprio porre una riflessione su quanto i mezzi di comunicazione possano ledere la vita di una persona.