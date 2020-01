Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Stabilità meteo. Le cose da fare in città

Alta pressione, oramai è una costante su Udine e la regione. Fino a venerdì temperature massime al di sopra della media con 10 gradi in alcune zone della pianura, mentre di notte un flusso di aria più fredda nei bassi strati e anche con l’escursione, porterà le minime appena sotto zero.

In montagna inversione termica. Qualche pioggia probabile per sabato, forse dalla prossima settimana maggiori irruzioni atlantiche, ma per il freddo serve attendere ma va aggiunto che ancora carte concordanti su un avvento inver male non ce ne sono.





LE COSE D AFARE IN CITTA’ E DINTORNI Stagione 2019/2020 al Teatro Sociale di Gemona del Friuli

In occasione del trentennale dell’incisione di Caruso, brano di sublime ispirazione che ha avuto un enorme successo internazionale, scritto e musicato dal grande Lucio Dalla e dedicato ad uno dei più grandi tenori di fama mondiale qual è stato Enrico Caruso, il regista e coreografo Mvula Sungani ha ideato e creato per l’étoile Emanuela Bianchini questa nuova opera coreografica. Caruso: passione 2.0 vuole essere un omaggio all’Italia, a Napoli, a Sorrento e a due artisti che negli ultimi secoli l’hanno resa grande nel mondo.