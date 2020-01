Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Stallo meteo, le cose da fare in città

Stallo meteo sul Friuli e l’Italia intera. A Udine temperature ben sopra la media di almeno 5 gradi con minime che toccheranno lo zero (l’anno scorso ad oggi c’erano meno 6), mentre le massime per tutta la settimana si aggireranno dagli 8 ai 10 gradi e forse anche oltre in alcune zone. Nebbie nella bassa specie al mattino e nella notte in un campo di alta pressione che non sembra voler cedere. Forse qualche cambiamento in terza decade, tutto da seguire.





LE COSE DA FARE A UDINE

In scena “Perlasca – Il coraggio di dire no”

Un eroe dei nostri giorni, una persona semplice e normale: Giorgio Perlasca è entrambe le cose, nella realtà come in questo spettacolo che Alessandro Albertin porta a teatro sollevando ovunque onde di commozione. Lui, da solo sulla scena, è mille persone, anzi più di cinquemila, tante sono quelle che Perlasca ha salvato con il suo coraggio non più tardi di 75 anni fa, nel terribile periodo nazista.