Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: temperature in aumento ulteriore. Cosa fare in città

Su Udine e la regione un debole fronte perturbato porterà nelle prime ore della giro nata qualche debole pioggia. Venti da sud invece contribuiranno ad innalzare le temperature già fuori media con minime sui 3 gradi in pianura e massime che sabato toccheranno i 10 gradi, ma sono previste in ulteriore aumento col ritorno del sole. La prossima settimana altre nuvole con qualche pioggia, ma con una situazione stabile sul fronte temperature.





COSA FARE A UDINE Al Palamostre Giulia Bean

Cabe, a VHS Elegy è un’elegia danzata in un mondo ricoperto di plastica e nastro magnetico, opera prima della danzatrice e coreografa Giulia Bean. A dieci anni dalla scomparsa del padre, Giulia (ri)scopre il suo archivio di videocassette: 349 VHS di film registrati dalla tv, numerate sulla costa laterale. Visionando l’archivio come una scienziata, emergono le domande di figlia, entrando in contatto con quella giungla di plastica, il corpo inizia a disegnare una coreografia emozionale. AGGIUNTA una nuova replica: sabato 25 gennaio alle ore 19.00.