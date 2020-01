Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Temperature primaverili. Arriva però La Tempesta a teatro

Martedì una perturbazione lambirà il Friuli e Udine con pioggia deboli specie in mattinata. Poi correnti umide interesseranno la regione anche nei prossimi giorni ma senza precipitazioni i, solo qualche nebbia mattutina. Quello che tiene banco è la temperatura decisamente fuori media. Ancora non si parla di inverno, anzi solo di primavera anticipata. Almeno fino alla fine della prima decade di Febbraio nulla se non temperature massime che potrebbero anche toccare i 14 gradi inc certe zone specie nel weekend e minime decisamente sopra media di almeno 4 gradi.





COSA FARE IN CITTA’ Stagione 2019/2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Illuminato pioniere della contaminazione artistica, Luca De Fusco affronta con il suo inconfondibile stile la commedia ritenuta tradizionalmente il testamento artistico di William Shakespeare, affidando ad Eros Pagni, gigante assoluto del palcoscenico, il ruolo emblematico di Prospero.