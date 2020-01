Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: Temperature sopra media di molto. Cosa fare in città

Dopo il passaggio della perturbazione di martedì su Udine e la Regione torna l’alta pressione, anche se con correnti umide che porteranno nebbie specie al mattino e alla sera con intensificazione del fenomeno nel fine settimana. Temperature decisamente fuori norma con minime sui 4 gradi in città (9 in più dello scorso anno) e massime che si aggireranno sui 10/11 gradi (anche in questo caso ben 8 in più dello stesso periodo del 2019). Aumento ulteriore previsto tra domenica e lunedì.

Intanto qualche modello inizia a parlare di Burian e avvento gelido in torno all’8 febbraio, ma serve attendere conferme perché non c’è nulla di certo. L’inverno potrebbe attendere o forse nemmeno arrivare, insomma.





COSA FARE IN CITTA’ E DINTORNI IL Presepe di sabbia a Lignano

Si avvicina il periodo natalizio e si rinnovano i classici appuntamenti locali, arrivato ormai alla 15° edizione torna il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro.

Una mostra che nella scorsa edizione superò i 60.000 visitatori provenienti da tutta Europa per ammirare queste stupende creazioni con e sulla sabbia ottenendo un grande successo e consensi favorevoli vista la grande maestria artistica delle opere. Questa è l’attrazione di punta del programma natalizio dei festeggiamenti di “Natale d’A…Mare” del centro balneare friulano. Il presepe viene eseguito con 150 metri cubi di sabbia modellati su una superficie coperta di 400 mq, fra questi 200 mq. di scultura.

La quindicesima edizione verrà sempre posta in fianco al piazzale della terrazza a mare di Lignano, chiamata per l’occasione “Piazza Natale”. Si ringrazia l’organizzazione della Pro Loco Lignano, in collaborazione con il comune di Lignano Sabbiadoro.

Nel corso di questi anni il presepe ha studiato tanti aspetti concettuali e tematiche religiose, spaziando da simbologie e opere, che si rifanno al più classico presepe napoletano, fino ad ambientazioni riconoscibili a valori e credenze della terra in cui viviamo.

Il Presepe di Sabbia a Lignano tiene rapporto con vari professionisti dell’Accademia della Sabbia, una grande squadra composta da valorosi artisti, i ragazzi che realizzeranno queste stupende opere provengono da tutte le regioni italiane. Un’esperienza lunga quasi 35 anni di lavoro, che fin dall’inizio di questa mostra, collabora con la città e la proloco di Lignano sabbiadoro nella realizzazione di questa grande opera sulla sabbia.

Ricordiamo che il presepe è creato senza l’uso di colle o altri materiali simili per il mantenimento! viene usata solo dell’acqua, sabbia, e un’abile lavoro dei professionisti del settore.

Il segreto per il mantenimento, la creazione,la sua stabilità, sta nel comprimere per giorni tutta la sabbia con grande cura.