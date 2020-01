Buongiorno Udine, Buongiorno Friuli: weekend “primaverile”. Le cose da fare

Saranno un sabato e una domenica con massime ben al di sopra della media su Udine e sul Friuli: le punte toccheranno in alcune zone anche i 13 gradi ben otto più di quanto dovrebbe esserci in questo periodo (l’anno scorso l’11 gennaio le massime turno di 5 gradi). Altra pressione che dunque terrà compagnia ancora per un po’, con nebbie e foschie specie sulla bassa e sulla Destra Tagliamento. Qualche campo,biemento forse dal 19 gennaio quando alcuni modelli climatici intravedono una irruzione fredda con relativa perturbazione.





LE COSE DA FARE A UDINE

Roberto Latini in “Cantico dei Cantici” al Palamostre

Roberto Latini si immerge con il respiro, la sua voce e le sue temperature di raffinato interprete, nel più antico dei testi di tutte le letterature. Un misterioso inno alla bellezza, un bolero tra ascolto e relazione, un balsamo per corpo e spirito. La sfida di questo attraversarlo, è provare a stare solo nel suo movimento interno, senza filtri religiosi e interpretativi, perché possa apparirci, all’improvviso, quel mondo dove i sogni e le parole si scelgono e accompagnano.