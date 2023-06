Champions, Grealish irrefrenabile: fa l’alba cantando con la maglia della partita

Pur non essendo stato uno dei protagonisti in finale, Grealish era atteso come assoluto protagonista dei festeggiamenti e non ha tradito le attese. L'ex Aston Villa infatti ha cantato e ballato per tutta la notte, ma ciò che ha sorpreso è stata un'altra cosa. Dopo esser uscito dall'Ataturk ancora in "abiti da gara", Grealish ha deciso di passare la notte con il suo completo senza mai cambiarsi. Una cosa sorprendente che dimostra però come la priorità del numero 10 dei Cityzens fosse quella di fare festa. E festa è stata.