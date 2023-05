Social, polemica tra Chiara Ferragni e una bambina di 11 anni: ecco cosa succede

È scoppiata la polemica sui social per l'ultimo post di Chiara Ferragni in slip, con il seno coperto solamente dalla mano

È scoppiata la polemica sui social per l'ultimo post di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez su Instagram ha postato una foto in slip, con il seno coperto solamente dalla mano. Come succede sempre in questi casi, il post ha scatenato la discussione sui social per il troppo "esibizionismo" dell'influencer e aperto il consueto dibattito sulle nudità e sull'esposizione del corpo femminile.