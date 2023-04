Clamoroso a L’Isola dei Famosi: Enrico Papi lascia, lite furiosa con Ilary

Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore a L'Isola dei Famosi. Secondo un'indiscrezione di The Pipol Gossip, Enrico Papi sarebbe già pronto a lasciare la sua poltrona in co-conduzione con Ilary Blasi dalla prossima settimana. Una notizia che, qualora dovesse essere confermata, avrebbe veramente del clamoroso perché arrivata pochi giorni dopo l'esordio in diretta.

Una scelta che sarebbe legata a un forte litigio tra Enrico Papi e la stessa Ilary Blasi . In particolare, si sottolinea, un episodio che avrebbe scaldato di molto gli animi. Papi avrebbe strappato dalle mani della Blasi la busta con il nome dell'eliminato, una scelta che avrebbe fatto arrabbiare in prima persona Ilary e a cascata gli autori, la regia e soprattutto i piani alti di Mediaset.

Si sono scaldati non poco gli animi, con ulteriore polemiche che arrivano per le critiche feroci e le continue mancanze di rispetto in studio. Tutto questo fa pensare che l'addio possa avvenire già nella puntata che andrà in onda lunedì sera. Si cercherà fino ad allora di recuperare lo strappo, ma la crisi sembra quasi insanabile e con queste condizioni l'addio sembra inevitabile.