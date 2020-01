COSE DELL’ALTRO MONDO: A Gerusalemme il Padre Nostro in Friulano

Nella chiesa del Padre Nostro, sulla cima del monte degli ulivi capeggia la preghiera più importante per i Cristiani di tutto il mondo e per questo in tutti gli idiomi è stata tradotta. Tra questi anche il Friulano, che si è ritagliato uno spazio tra le lingue ufficiali parlate sulla Terra.

A segnalare questa “scoperta” Don Paolo, in visita nella Città Santa con i suoi fedeli. Ricordiamo che il parroco milanese è anche tifosissimo dell’Udinese. Ma a quanto ci fa sapere nonostante le preghiere per ora la squadra bianconera non ha dato molto ai suoi fedeli, pardon tifosi!