COSE DELL’ALTRO MONDO A Udine e in Friuli piani anti smog

Il meteo non permette di tirare un sospiro di sollievo, scusate il gioco di parole. L’aria in tutta la Regione non è delle migliori, anzi ed in Friuli e anche a Udine scatteranno i piani predisposti per il caso.

A causa degli alti livelli di inquinamento sono in vigore (fino a nuova comunicazione )le misure di emergenza stabilite dal piano antismog a Pordenone e altri 9 comuni del Friuli occidentale: Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Anche a Udine lo smog resta alto e per questo all’interno del ring cittadino dalle 16 alle 20 è vietato l’accesso al centro storico ai mezzi più inquinanti fino al 31 marzo.

La temperatura all’interno degli edifici deve essere impostata a massimo 20 gradi in abitazioni e uffici; il limite è invece di 18 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali. Sono inoltre vietati il riscaldamento a legna e l’accensione di fuochi all’aperto.

CIOSA DICE IL METEO – Nessuna novità fino almeno a fine seconda decade, quando potrebbe arrivare una irruzione fredda e anche qualche perturbazione (non piove dal 22 dicembre), con nevicate forse anche bassa quota. Tutto ovviamente da verificare visto il lasso di tempo che fa di questa una sola tendenza e non una previsione, anche se GFS, il modello climatico più attendibile ad oggi, prevede che la terza decade potrebbe riportare l’Italia e Il Friuli in pieno inverno, come del resto conviene di questo tempi. Per i prossimi giorni, invece, alta pressione dominante temperature sullo zero o poco sotto, massime sui 10 o poco sopra specialmente sabato e domenica.