COSE DELL’ALTRO MONDO Anche a udine le ‘Pietre d’inciampo’

Il comune ha presentato il programma per la giornata della memoria che prevede anche l’allestimento di due mostre conferenze e incontri

PROGETTO 2020 PIETRE D’INCIAMPO A UDINE

organizzato da COMUNE DI UDINE – ANPI

domenica 19 gennaio 2020 inizio ore 9.00

ore 9.00 BATTISACCO ONELIO VIA VENETO 253 (CUSSIGNACCO)

ore 9.20 JONA LEONE VIA SAN MARTINO 28 (lat. Via Cernaia)

ore 9.40 BASANDELLA LUIGI VIA POZZUOLO 16 (S.OSVALDO)

ore 10.00 QUAIATTINI GIUSEPPE VIA BOLOGNA 27 (BEIVARS)

ore 10.20 RIZZI SILVIO VIA BERGAMO 11 (RIZZI)

ore 10.40 DEGANUTTI CECILIA (MOVM) VIA GIRARDINI 5

ore 11.00 CASTIGLIONE SILVANO VIA BRENARI 14

ore 11.20 COSATTINI LUIGI VIA CAIROLI 4

ore 11.40 BERGHINZ G. BATTISTA (MOVM) VIA CARDUCCI 2

ore 12.00 MORPURGO ELIO VIA SAVORGNANA 10 –

PALAZZO MORPURGO

Gli orari sono indicativi e soggetti a variazioni conseguenti alla durata del tempo necessario per gli spostamenti

Durante la posa delle pietre da parte dell’artista Gunter Demnig, alunni e studenti di alcune scuole cittadine terranno una breve illustrazione della vita dei dieci deportati.conferenza 16 gennaio le pietre d’inciampo

In allegato: un articolo con maggiori informazioni sul progetto e la locandina della conferenza di presentazione del 16 gennaio 2020.